A balesetben nem sérült meg senki, a mentés és a rendőrségi helyszínelés idejére egy ideig az érintett útszakaszt teljesen le kellett zárni.

A vasúti átjáróban kézzel állítják át pirosra a jelzést, mivel ezen az iparvágányon nagyon kis forgalom zajlik. Most is így történt, a tilos jelzést visszaigazolták rádión is az állítás után.