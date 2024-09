Nagy területen, mintegy tíz hektáron ég a száraz fű Vönöck és Kenyeri között, Csönge térségében. A lángok a fenyvest is veszélyeztetik. A kenyeri önkéntes és a celldömölki önkormányzati tűzoltókat követően a sárvári hivatásos tűzoltók is kiérkeztek a helyszínre, valamint Kapuvárról, Pápáról, Szombathelyről, Sopronból, Körmendről, Ajkáról is elindultak hivatásos egységek és vízszállítók az esethez - tájékoztat hivatalos oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.