Gyakorlatilag a fenyveseken és bozótosokon végigrohan a tűz az erős szélben, két nagy fenyvesben is a korona lángol, a tűzoltók már a lakóházak, a telephelyek és a sertéstelep megmentésére koncentrálnak. A száraz, időjárásban pillanatok alatt kapnak lángra a növények és égnek porrá. A tűzoltók drónt is bevetnek a munkálatokban, a környékbeli önkormányzatok is minden bevethető eszközt és embert a helyszínre küldtek. Óriási terület lett a lángok martaléka.

A környéken élőket arra kérjük, hogy tartsák becsukva az ablakokat a füst miatt!