Kedden késő délután egy Volkswagen kisteherautó lassított Táplánszentkeresztnél a 87-es úton, mivel előtte egy Ford személyautó balra akart kanyarodni, de a szemből érkező forgalom miatt várnia kellett. A Volkswagen már gyakorlatilag megállt, amikor mögötte egy Fiat személyautó érkezett, aminek a vezetője későn vette észre az előtte megálló autókat, vészfékezett, de így is a kisteherautó hátuljának ütközött. A baleset helyszínére kiérkeztek a mentők is, akik megvizsgálták a Fiat vezetőjét, de szerencsére őt nem kellett kórházba szállítani. A mentés és a helyszínelés ideje alatt félpályán, rendőri irányítás mellett haladt a forgalom a 87-es út érintett szakaszán.

Forrás: Horváth Balázs

A Volkswagen vezetője elmondta, hogy az előtte bekanyarodó Ford személyautó vezetője észlelte, hogy mögötte nagyobb baleset történt, mivel a sofőr vissza is nézett és látnia kellett az összetört autókat is, de a fordos anélkül továbbhajtott, hogy megnézte volna, hogy megsérült-e valaki vagy bárkinek segítségre van-e szüksége. A Ford vezetőjének nem csak látnia kellett a balesetet, de hallani is, ugyanis a környező házakból az ütközés hangjára többen is kijöttek.