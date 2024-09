A bécsi temetőkben már 40 feltételezett kripta- és sírnyitás ügyében nyomoz a rendőrség. A gátlástalan sírrablók feltehetően valódi szakemberek, akik perceken belül és a legmodernebb eszközökkel lépnek akcióba – írja a heute.at alapján a Ripost.

Az éj leple alatt az elkövetők nagyon nehéz gránit sírfedeleket emelnek fel, lemásznak a sírokba és koporsókat feszítenek fel. Joggal feltételezhető, hogy sírrablókról van szó, hiszen az érintett nyughelyekben többnyire roma embereket temettek el. Ugyanis az elhunyt rokonokkal az ortodox klánok gyakran eltemetnek arany ékszereket, drága márkás ruhákat és egyéb tárgyakat. "Az a tény, hogy valaki 14 év után megzavarta rokonaink nyugalmát, és talán meg is érintette vagy felfordította a holttesteket, teljesen tönkretesz" – mondta egy 29 éves férfi a lapnak.

„Megdöbbentő a sírrablások mértéke” – mondta Natalie Bordt, a bécsi érsekség roma és szinti lelkipásztora. Általában ő értesül először a hozzátartozóktól az új esetekről, és figyelmeztet: "Nemcsak a roma sírok vannak veszélyben, hanem az osztrákok sírjai is."

A bécsi központi temetőben összesen 40 gyanús betöréses ügy van nyilvántartva, állítólag egy híres énekes sírját is meggyalázták. Ezért a temetők biztonsági óvintézkedéseit megerősítették. A kár mértéke egyelőre nem ismert.