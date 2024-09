Két vonat ütközött össze az ausztriai Sattendorfban kedden este. A tűzoltóság szóvivője szerint egy tehervonat és egy személyvonat ütközött az állomástól nem messze. - Szerencsére a vonatok, mivel az állomás közelében voltak nem haladtak nagy sebességgel - mondta a szóvivő.

Az ütközésben az S-Bahn mozdonyvezetője beszorult a vezetőfülkébe. Őt a tűzoltók szabadították ki és adták át a mentőknek, akik kórházba szállították - számolt be róla a Krone Zeitung. A vonaton négy utas utazott. Egyikük könnyebben megsérült, őt is kórházba szállították kivizsgálásra. A tehervonat vezetője is könnyebben megsérült.

- Először azt hittem, valami felrobbant. A csattanás hihetetlenül hangos volt – mondja egy sattendorfi lakos, aki pár száz méterre lakik a baleset helyszínétől. Még drámaibbak voltak az események egy lakos számára, akinek a háza közvetlenül a helyszín mellett van: - Még a falaink is megremegtek – mondta a nyugdíjas, aki maga is évekig az ÖBB-nél dolgozott.

Hivatalos vizsgálat indul

Egyelőre nem tudni, hogyan történt a kedd esti baleset, de a hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben.

- A vizsgálatok még folynak, jelenleg annak örülünk, hogy a balesetnek nem lett rosszabb következménye. A mozdonyvezető és a többi érintett pedig a körülményekhez képest jól van – mondta Rosanna Zerbatto-Peschel, az ÖBB-től. Szerdán gőzerővel folytak a munkálatok a baleset helyszínén a forgalom mielőbbi helyreállítása érdekében. A súlyosan megrongálódott S-Bahn mozdonyt daruval visszaemelték a sínekre.