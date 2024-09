A Dunántúl több megyéjét is szombaton érte el a viharos idő, helyenként akár 100 km/h-t is meghaladó széllökések mellett jelentős mennyiségű csapadék is lehullott a területen. Az időjáráselőrejelzések alapján a Dunántúl, Pest megye és Budapest áramhálózatát üzemeltető E.ON Hungária Csoport már jelentősen megnövelt készenléttel, megemelt szerelőszámmal készült az esetleges üzemzavarok elhárítására - tájékoztatott lapunkhoz eljuttatott közleményében a szolgáltató.

A meghibásodásokat a vihar miatt a villamos vezetékekre, oszlopokra zuhanó, olykor 10-15 méter magas fák okozták. Az E.ON szerelői a nehéz munkakörülmények és a jelentős mennyiségű hálózati hibaszám ellenére minden meghibásodást a lehető leghamarabb kijavítanak. Az üzemzavarok legnagyobb részét a hétvégén elhárították.

Mosonmagyaróvár, Győr, Veszprémvarsány környékén több tucat helyen sérült meg a villamos hálózat. Itt még vasárnap éjjel is dolgoztak a szakemberek, hogy a lehető legtöbb ügyfélnél vissza tudják állítani az áramszolgáltatást. Az E.ON szakemberei jelenleg is nagy erőkkel a helyszínen vannak, hogy Győrben a Közép és Fehérvári utcákban és a Ménfőcsanakon egy utcát érintő hibákat kijavítsák. Hétfőn késő délutánra várható az összes érintett szakaszon a szolgáltatás teljes helyreállítása.

Sopron, Kapuvár, Csorna környékén alakult ki hasonló helyzet. Kópháza, Kisfalud, Beled, Vág, Szilsárkány, Potyond, Mihályi, Zsira településeken tapasztalhat néhány ügyfél áramkimaradást, amelynek javítása szintén folyamatban van és várhatóan ma befejeződik.

Vas megyében a hétvégén hosszabb, több órás áramszüneteket is okozott a vihar, a legtöbb helyszínen vasárnap este 9 óráig helyreállította az áramszolgáltatást az E.ON. A térségben itt is már csak elszórtan, egyedi címeken, egy-egy otthont érintően zajlik még a hibajavítás.