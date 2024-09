Továbbra is hatalmas területen, közel 200 hektáron pusztítanak a lángok Csönge határában. A lakóházak közelében sikerült megfékezni a lángokat, így azok már nincsenek veszélyben, de újabb és újabb helyeken gyullad ki az erdő és a száraz bozótos. Az oltáshoz Győr és Badacsonytomaj tűzoltói is csatlakoztak, rajtuk kívül a sárvári, a kapuvári, a pápai, a szombathelyi, a soproni, a körmendi, az ajkai, a zalaegerszegi, a veszprémi hivatásos, a celldömölki önkormányzati tűzoltók, illetve a kenyeri, a nicki, a hosszúperesztegi, a celldömölki önkéntes tűzoltók vannak a helyszínen. Rengeteg önkéntes is csatlakozott a munkálatokhoz, lajtos kocsik, földmunkagépek is dolgoznak, több helyi segít fák kivágásában is.