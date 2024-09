Hirtelen feltámadt és erősen fúj a szél Csöngénél, emiatt a csütörtök óta tomboló erdőtűz erőre kapott, és most olyan területeket is veszélyeztet, ami eddig érintetlen volt. A helyszínre már 150 tűzoltót riasztottak, az eddig a lokális gócpontok felszámolása helyett most újra nagy területen kell a védekezésre koncentrálni, többek között a Csönge határában lévő sertéstelepnél.