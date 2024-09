Készülnek a szendvicsek és a lángosok a mentésben részt vevőknek, nagy az összefogás a környező településeken. Ahogy már korábban is beszámolunk róla, rengetegen segítik a tűz oltásán dolgozókat a háttérből is, rengeteg ásványvíz és étel is érkezett a kimerült embereknek. A frontvonalban a hivatásosokon kívül nagyon sok önkéntes is van, lajtos kocsikkal, traktorokkal, erőgépekkel és kéziszerszámokkal is dolgoznak.