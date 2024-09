A vaol.hu elsőként számolt be róla múlt hét szerdán, hogy kiraboltak egy 13 éves fiút Szombathely belvárosában az egyik gyorsétteremnél. Úgy tudjuk, hogy a Vas Vármegyei Főügyészség keddi közleménye erről a konkrét esetről szól, amelyből kiderül az is, hogy egy fiatalkorúakból álló bandáról van szó, akik több helyszínen, három gyerektől is raboltak a vasi vármegyeszékhelyen, sőt egyikük egy gyermekvédelmi intézmény közfeladatot ellátó munkatársát is bántalmazta. Elfogták a tetteseket, az ügyészség pedig elrendelte a főkolompos letartóztatását.

A Vas Vármegyei Főügyészség lapunkhoz eljuttatott közleménye az esettel kapcsolatban: A Szombathelyi Járási Ügyészség eredményesen indítványozta annak a fiatalkorúnak a letartóztatását, aki a megalapozott gyanú szerint idén nyáron Szombathelyen három kiskorú sértettet rabolt ki társaival, továbbá egy gyermekvédelmi intézmény közfeladatot ellátó munkatársát is bántalmazta. A Szombathelyi Járásbíróság nyomozási bírája a 3 rendbeli rablás bűntettével és közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével gyanúsított fiatalkorú letartóztatását a mai napon – az ügyészi indítvánnyal egyezően – egy hónapra elrendelte. A határozat ellen fellebbezést nem jelentettek be.

A 112 Press újabb részleteket tudott meg a rablásokkal kapcsolatban. Cikkükben azt írják, hogy a Sportligetnél két kiskorút sikerült megszabadítania az értékeiktől, mindezt fenyegetéssel, nem sokkal a nyári szünet kezdete után. Az egyik gyerek biciklijét megfogta az elkövető, hogy ne tudja elhagyni a helyszínt, megütötte a fiút, majd a zsebeinek átkutatása után megszerezte a kiszemelt értéktárgyakat. A szavainak súlyt is adott, közölte a rémült kiskorúval, hogy élve nem fog hazamenni onnan. A rablónak két segítője is volt, akik biztosították a nyomasztó erőfölényt.

A feljebb már említett, Fő téri esettel kapcsolatosan is vannak információik: azt írják, hogy az egyik ottani gyorsétterem teraszán történt, amikor a könnyű pénzszerzés reményében odament egy fiúhoz, aki közölte, hogy nincs pénze, de balszerencséjére a rablópalánta kiszúrt némi készpénzt a telefontokjában. Akkor már a rabló társa is odament és próbálták rávenni a fiút a telefonja átadására, de ő inkább menekülőre fogta. A fenyegetést ezután dulakodás követte és információnk szerint a rabló az ijedt fiú hasába térdelt, de ez még mindig kedvezőbb volt a beígért leszúrásnál. A rablónak így sikerült megszereznie a fiú mobilját, de a pénz elvétele után a készüléket visszaadta - összegezte a történteket szemtanúk beszámolóira hivatkozva a portál.