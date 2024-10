„Az volt életünk legborzalmasabb napja, még most is az orromban van az az iszonyatos maró bűz, ami a lakásba lépve fogadott minket. Nem volt egy négyzetméternyi tiszta hely, az állatok ürülékében csúszkáltunk, s mindenhol kutya volt, a szekrényekből is kutyák jöttek elő, mikor kinyitottuk az ajtót, és a hűtőben is: 21 tetemet a fagyasztóban, papírba csomagolva találtunk meg.” Balázs Eszter, a zalaszentgróti Szimat Állatvédő Egyesület elnöke így emlékezik vissza a borzalomra, amiről portálunkon mi is beszámoltunk. Mint ismert: tizenhárom szervezet 81 kutyát mentett ki egy német nő által bérelt családi házból, rettenetes körülmények közül. Most Zalaszentgróton, az egyesület által működtetett menhelyen járt a Zala Hírlap.

Az összes kutya alultáplált volt, férges, és bűzlött a szőrébe ragadt ürüléktől

Fotó: Szimat Állatvédő Egyesület

Mindenkit megvezetett

– Három-négy éve tudtunk a sztoriról, ám hiába kértük a különféle hivatalok segítségét, nem sikerült bejutni az ingatlanba, civilként a tulajdonos ezt megtagadhatja tőlünk – idézi fel Balázs Eszter. – Ahhoz ugyanis nyomós indok szükséges, például az állatkínzás gyanúja, ami most már egyértelmű, de ezt sokáig csak sejtettük, ugyanis az udvaron „csupán” 10-12 kutyát láttunk, s amikor odamentük, a tulajdonos állította: ennyi az összes. Korábban többször felkerestük őt és felajánlottuk az egyesület segítségét, de nem fogadta el – sem az ivartalanítást, sem az oltást, sem az örökbe adást. Nem engedte be az állatorvost sem, ha baj volt, a kapuig hozta a beteg állatot. Mindenkit megvezetett. Az akció után sok zalakoppányi is rácsodálkozott, hogy ez az ő falujukban megtörténhetett… Mi magunk se gondoltuk, hogy 81 lesz a vége.

Országos összefogás alakult

– Ha nem kapunk segítséget, még most is ott lennénk – jegyzi meg elgondolkodva Balázs Eszter. – A menhelyünkön évente fordul meg hatvan kutya, több mint nyolcvanat befogadni képtelenség. Így is körülbelül húsz kutyát kellett elhelyeznünk ideiglenesen, míg útnak nem indultak a befogadó szervezetekhez. Rettegtek, többen annyira, hogy nem mertek enni sem. Borzasztó napok voltak. S bár mindenki örült, hogy kikerültek a horrortanyáról a kutyák, a munka dandárja csak eztán kezdődött, először a bolhátlanítással, féregtelenítéssel, majd a fürdetéssel, kozmetikázással, amely során az ürüléktől barna kutyák egyszer csak kifehéredtek. S folytatódott a bőrproblémák és egyéb betegségek kezelésével, az ebek szocializációjával, amely azóta is tart...