Azt írták, összesen 6576 napot dolgoztak a Balatonnál, napi 10-12 órában, és 3497 könnyű sérültet láttak el az elmúlt nyáron. A vízimentők arról is beszéltek, hogy kilenc vízimentő-tanfolyamot tartottak, ezeknek köszönhetően kötelékükben 111 új vízimentő lépett szolgálatba idén. Többen közülük az államilag elismert képesítő bizonyítványt is megszerezték - számolt be róla a veol.hu.

Utaltak arra is, hogy mentőhajóikat 341 alkalommal riasztották, melyek legénysége összesen 290 bajbajutottat mentett ki a mély vízből. Hajós kollégáik ötven alkalommal valamilyen eszközt mentettek, így többek között felborult, elsüllyedt vitorlásokat emeltek ki a vízből, valamint műszaki hibás járműveket vontattak ki a kikötőkbe.

Emelt szintű feladatot is elláttak a vízimentők

A vízimentők emelt szintű mentőegységei 114 feladatot láttak el, sürgősségi mentőhajói 48, mentőtiszti autója 47, az esetkocsik pedig 19 esetben nyújtottak emelt szintű ellátást a bajbajutottaknak.

Mindemellett 10 vízi vagy vízparti rendezvényt biztosítottak, többek között a Balaton-átúszást és -átevezést, a Kékszalag tókerülő vitorlásversenyt, és ott voltak akkor is, amikor a Kispingvin Sportegyesület vízilabdázói hosszában úszták át a Balatont.

A vízi mentők kiemeltek kezelik a vízi balesetek megelőzését, ezért külön súlyt helyeznek arra, hogy minél több balatoni strandon legyen mentőmellénnyel teli állvány, melyeket mind több helyen kitesznek, illetve átadnak. Örömmel utaltak rá, hogy szerencsére nem viszik magukkal a mellényeket a fürdőzők, azok használat után visszakerülnek hozzájuk. Jellemzően valamilyen vízi eszköz, például vízi bicikli használatánál igénylik a fürdőzők, és a tapasztalatok azt mutatják, már trendi, illetve egyre népszerűbb a mentőmellény viselése a balatoni strandokon.

