A Szombathelyi Járásbíróság társtettesként elkövetett súlyos testi sértés miatt a büntetett előéletű II. és III. rendű vádlottakat 8-8 hónap végrehajtandó börtönre ítélte. A büntetlen előéletű I. rendű vádlott bűnösségét korábban, előkészítő ülésen megállapította súlyos testi sértés bűntettének kísérletében, amelyért 8 hónap -végrehajtásában 2 év próbaidőre felfüggesztett- börtönre ítélte és elrendelte pártfogó felügyeletét - közölte a Szombathelyi Törvényszék.

A tényállás szerint az I. rendű vádlott 2022. szeptember 21-én este egy telekesi házban szóváltásba keveredett a II. rendű vádlottal, amelynek során a II. rendű vádlott tenyérrel arcon ütötte vádlott-társát, majd dulakodni kezdtek egymással. Ekkor az udvarról a lakásba bejött egy férfi (tanú), aki szétválasztotta őket.

Pár perc elteltével az I. rendű vádlott egy fa szerszámnyelet vett magához és berontott a ház másik lakrészébe miközben azt kiabálta, hogy: „most jön a visszavágó”, majd a kezében tartott szerszámnyéllel megütötte az ott tartózkodó a II. rendű vádlott arcát és vállát. Ekkor hozzájuk lépett a III. rendű vádlott, akit az I. rendű vádlott szintén megütött a fején és karján. Ekkor a vádlottak dulakodni kezdtek egymással, amelynek során kikeveredtek a lakóház udvarára, ahol a tanúnak sikerült az I. rendű vádlott kezéből kicsavarnia a szerszámnyelet, amellyel vádlott-társait támadta. Ezt követően a II. rendű és a III. rendű vádlottak neki támadtak az I. rendű vádlottnak, mindketten többször fején megütötték őt, aki emiatt a földre került, ahol vádlott-társai folytatták a bántalmazását, s a II. rendű vádlott még több ízben megütötte, míg a III. rendű vádlott pedig többször meg is rúgta őt.

A bántalmazás következtében az I. rendű vádlottnak együttesen nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérülései lettek, tényleges gyógytartamuk együttesen szövődménymentes gyógyulás esetén hat-nyolc hét.

A bántalmazás következtében a II. rendű vádlottnak együttesen nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérülései keletkezte, tényleges gyógytartamuk szövődménymentes gyógyulás esetén nyolc nap. Tekintettel azonban az elkövetés módjára, eszközére, erejére, a sérülések anatómiai helyére és ténylegesen létrejött sérülésekre a keletkezettnél súlyosabb, azaz nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérülés kialakulásának reális lehetősége is fennállt.

Az ítélet az I. rendű vonatkozásában a korábbi előkészítő ülésen jogerős lett, míg a II. és III. rendű vádlottak enyhítésért jelentettek be fellebbezést.