A St. Pölten pályaudvar elleni bombafenyegetés szerdán este 10 óra körül érkezett e-mailben a tartomány rendőr-főkapitányságára - ezt az információt az ORF-nak meg is erősítették. Az állomást lezárták és átkutatták, de semmi gyanúsat nem találtak. A forgalmat is érintette a rendőrségi akció, körülbelül egy órán át nem haladhattak át a vonatok. Johann Baumschlager rendőrségi szóvívő elmondta, nagy erőkkel nyomoznak, hogy kiderítsék, ki küldte az e-maileket. Figyelmeztette a tetteseket, hogy nagyon súlyos büntetés vár rájuk, ha elkapják őket - számolt be a részletekről az ORF.

A karintiai kapitányságra is érkezett e-mail szerdán este 21 óra magasságában, amelyben robbanószerkezetek felrobbantásával fenyegettek, célpontnak pedig a klagenfurti főpályaudvart adták meg. Biztonsági okokból az állomást szintén kiürítették, a vasúti forgalmat pedig ideiglenesen felfüggesztették.

A pályaudvarok elleni fenyegetőzések hétfőn kezdődtek Ausztriában, mégpedig Graz városában, ott egy nagyszabású hadművelet miatt szintén kiürítették a helyszínt és leállították a vonatközlekedést, a szerelvények csak három óra múltán közlekedhettek újra. Kedden a linzi vasútállomás következett a sorban. A hasonló fenyegetés utáni művelet két órát vett igénybe, de bombát itt sem találtak.

Salzburg sem maradt ki a fenyegetésből, ahol a főpályaudvart szerdán este fél hét körül lezárták.

Az osztrák rendőrség szerint a bombafenyegetések között van összefüggés, mert az e-mailek stílusa és nyelvezete nagyon hasonlít.

Az e-mailek mindegyike nagyon hasonlóan hangzik

- fogalmazott Baumschlager.