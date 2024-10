A Győri Ítélőtábla jogerős ítélete szerint a vádlott és a sértett élettársak voltak. A vádlott féltékenysége miatt rendszeresen veszekedtek. 2022. április 5-én, a vita során a férfi gázspray-vel a nő arcába fújt, majd fejét, hasát többször nagy erővel megrúgta. Ezután egy kést felhevített és azzal a sértett testét több helyen megégette. A nő kihasználta a férfi figyelmetlenségét és az ablakon keresztül, több mint két méter magasból az utcára ugrott, futva elmenekült és segítséget kért a közeli dohányboltban. A vádlott egy ismerősénél elrejtőzött, a nyomozó hatóság néhány nap múlva ott találta meg - írt az esetről a kisalfold.hu.

Súlyosabb ítélet született annak a férfinak az ügyében, aki két éve durván bántalmazta párját. Fotó: Krizsán Csaba

Elsőfokon 8 év fegyházat kapott

A sértett a bántalmazás következtében életveszélyes sérülést szenvedett, a győri kórházban életmentő műtétet hajtottak végre rajta mivel feltehetően a rúgások miatt megrepedt a mája.

A Győri Törvényszék a vádlottat életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt, mint többszörös visszaesőt, 8 év fegyházbüntetésre, 8 év közügyektől eltiltásra ítélte. Kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

Az elsőfokú tárgyalásokat is végigkövettük, a férfi rendszeresen azzal védekezett, hogy ő csak megpofozta, meglökte barátnőjét, viszont rugdosás és késsel megégetés nem történt meg. Azt állította, hogy azokat a sérüléseket a nő magának okozta.

Az ügyészség súlyosítani akart

Az ítélet ellen az ügyész súlyosítás, a vádlott és védője elsődlegesen felmentés, másodlagosan enyhítés érdekében fellebbezett. Az ügyben korábban már tartottak volna nyilvános ülést az Ítélőtáblán, azonban védőügyvéd váltás miatt haladékot kért a vádlott, hogy felkészülhessen.

Szerdán végül a Veszprémi börtönből távmeghallgatás során tartottak tárgyalást. Dr. Horváth Péter ügyész perbeszédében azzal érvelt, hogy milyen szerelem az, ahol rendszeresek a dulakodások és ütlegelésig, rugdosásig is elfajulnak. Kiemelte, hogy a nőnek 20 százalékos látáskárosodása lett, amiért a férfi arcon fújta gázsprével, valamint maradandó nyomai maradtak a felhevített késsel történt vagdosásnak is. Utóbbiról az orvosszakértői vélemény is megállapította, hogy ezek olyan helyen és olyan mértékű fájdalommal bírtak, amit a sértett nem okozhatott magának. - Brutális magatartással követte el a vádlott és aljas indokból. A korábbi büntetések semmit sem értek a férfinál, nem tanult azokból, ezért súlyosabb büntetést kell kiszabni - szögezte le az ügyészség álláspontját.