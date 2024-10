Összeütközött két személyautó Gödön, a Pannónia utca és a Szeder utca kereszteződésénél. Az egyik gépkocsiból kifolyt az üzemanyag, ami meggyulladt. A váci hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat, és áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani - tájékoztat a baleset részleteiről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Halálos baleset: tragédiával végződött a karambol

18:20-kor véget ért a helyszínelés a baleset helyszínén, most kezdődik a műszaki mentés, ami várhatóan 20-21 óráig is eltart. Addig teljes zárás marad az érintett szakaszon, hiszen a balesetben érintett járművek jelenleg is teljes szélességében elfoglalják az úttestet. A mentés daruk és speciális mentőjárművek bevonásával történik - ezt már a zaol.hu beszámolójában olvashatjuk.

A Zala vármegyi portál megtudta: az úgynevezett sohollári kanyarokban egy Bak felől Keszthely irányába tartó, magyar rendszámú pótkocsis járműszerelvény ütközött egyelőre tisztázatlan körülmények között a szemből érkező, ugyancsak magyar rendszámú Volkswagen LT típusú kisteherautóval. Utóbbi vezetője – egy Zala vármegyei településen élő középkorú férfi – a baleset során az élettel össze nem egyeztethető sérüléseket szenvedett, így a helyszínen elhunyt. Holttestét a tűzoltók vágták ki járműve utasfülkéjéből.

Mindkét járműben egy személy tartózkodott, a pótkocsis szerelvény vezetője nem sérült. Az úttest az eső miatt nedves, de tiszta, azaz falevelektől, letöredezett gallyaktól mentes volt. A baleset okainak vizsgálatára, valamint a felelősség kérdésnek megállapítására a rendőrség szakértők bevonásával vizsgálatot indított.