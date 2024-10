Eltűnt egy idős asszony Szőcön, a rendőrség kérésére indultam tegnap este 20 órakor négy kutatóval, kereső labradorral, akikkel keményen dolgoztunk, kerestük az idős asszonyt, de nem bukkantunk a nyomára, pedig hajnalig hőkamerával is kerestük, mondta el Hirschl János a veol.hu számára.

Eltűnt egy idős asszony Szőcön, jelenleg is keresik

Fotó: Hirsch János

Jelenleg is keresik az idős asszonyt

Nagy Judit rendőrségi szóvivő közölte, negyven rendőr, a Készenléti Rendőrség, a polgárőrség és civilek is keresik az asszonyt, aki után drónokkal, helikopterekkel is folyamatosan jelenleg is kutatnak. Azt mondta, az Ajkai Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri a 85 éves Tóth Imréné eltűnése miatt. Az asszony október 16-án 17 óra körül egy szőci szociális intézményből elment, azóta nem találják. A nő nehezen tájékozódik. Tóth Imréné 165 centiméter magas, átlagos testalkatú, haja őszes, vállig érő és szemüveget hord. Eltűnésekor lila szövetkabátot és fekete nadrágot viselt. Az Ajkai Rendőrkapitányság kéri, hogy aki az idős hölgyről valamit tud, jelentkezzen az Ajkai Rendőrkapitányságon személyesen (Ajka, Rákóczi Ferenc utca 1.) vagy hívja a 06-88-500-990-es telefonszámot, illetve névtelenül tegyen bejelentést a nap 24 órájában a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es díjmentes segélyhívón.