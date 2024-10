A férfi 2003-ban egy egész családot behálózott, akik rendszeresen részt vettek a vádlott foglalkozásain, s hamarosan bizalmi viszonyba is kerültek vele. Ennek eredményeként több ingatlanukat is a férfi rendelkezésére bocsátották a foglalkozások helyszíneként, továbbá jótékony célokra adományokat is átadtak a vádlottnak, sőt esetenként bevásároltak neki és még a nyaralását is finanszírozták. 2015-ben a vádlott azzal kereste meg az édesanyát, hogy nincs otthona, szeretne egy nyugalmas helyet majd idős korára, s ezért anyagi segítségre lenne szüksége. Némi győzködés után a sértett 2015 júliusában 10 millió forintot adott át a férfinak ingatlanvásárlás céljára. A vádlottnak azonban ebben az időszakban összesen 7 ingatlan képezte a tulajdonát. Az átvett pénzből végül még egy házat vásárolt, a jogi ügylet hátterét és valódi lényegét át nem látó nevelt lánya közreműködésével, aki maga is tett hozzá a vételárhoz 2 millió forintot. Az okozott 10.000.000 forint kár végül az ingatlan tulajdonjogának a sértettre történt átruházásával megtérült, mivel a nevelt lány – tudva, hogy az ingatlan jelentős részét a sértett finanszírozta – így ítélte helyesnek.

A vádlott többször is adománygyűjtést kezdeményezett a közösségében konkrét, rászoruló személyek javára, ám a pénz nem, vagy nem teljes egészében jutott el hozzájuk. A gyűjtést minden esetben a vádlott koordinálta, őt megkerülve nem lehetett gyűjteni, s az átadást is mindig ő bonyolította. A vádlott 17 sértettnek (akik jellemzően 2.000-20.000 forint közötti összegeket adományoztak), 3 alkalommal, összesen 344.000 forint kárt okozott.