Szörnyű körülmények közül mentettek ki nemrégiben az állatvédők 81 kutyát egy német nő által bérelt családi házból Zalakoppányban – számol be a zaol.hu. Mint írják, tizenhárom szervezet segített a horror tanya felszámolásában és a rettenetes körülmények között élő kutyák kimentésében. - Az összes kutya alultáplált volt, férges, és bűzlött a szőrébe ragadt ürüléktől, hiszen kijárásuk nem volt, a tulajdonosuk nem takarított utánuk, így egyre csak gyűlt és gyűlt a lakásban a fekália. A nő ruhái a földre rakott dobozokban voltak. Több állat el is pusztult: 21 tetemet a hűtőben találtak meg az állatvédők – olvasható cikkükben.

A mentésben részt vett a szombathelyi Fekete István Állatvédő Egyesület is, akik öt kutyát fogadtak be. Az egyesület tájékoztatása szerint az öt kutyából ketten már járnak sétálni, sőt gazdijelöltekkel is ismerkednek, esélyesek a gazdisodásra. Kettő kutyát csütörtökön ivartalanítottak, ők még rehabilitációra szorulnak, ahogy az az egy kutya is, ami egyáltalán nem nyit ember felé. A kutyák fizikálisan már jól vannak. Soványak voltak, bolhásak de ezt a jó minőségű eledellel és parazitamentesítéssel gyorsan lehetett orvosolni, rehabilitációra inkább mentális és lelki szempontból van szükségük. - Nem agresszívek, csak ismeretlen az egész világ számukra. Mivel bent éltek a házban, minden ingertől elzárva, minden új dolog félelmetes nekik, az ember is, a zajok is, a fű is. Ezt kell megtanulniuk, hogy van élet a bezártság után is – tudtuk meg egyik gondozójuktól, aki azt is elárulta, az öt kutyus nagy valószínűséggel egymás testvére vagy féltestvére, belső szaporulat lehetnek. Kistestűek, az uszkárok és a bichonok jegyeit hordozzák.



Állatvédelem: van feladat bőven

Az állatvédelem fontossága az ilyenek esetek kapcsán mindig jobban felszínre kerül, ahogy az Állatok Világnapjához kapcsolódóan is. A világnapot október 4-én ünnepeljük. Ennek kapcsán az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője pontokban szedte össze az állatvédelem kapcsán elvégzendő és szem előtt tartandó fontos teendőket: