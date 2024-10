Ahogy arról korábban beszámoltunk, elbarikádozta magát és robbantott is egy férfi Ausztriában szombaton. A férfit egy idős asszony megölésével vádolták, egy szőlőpincébe vette be magát. Amikor a rendőrök megkíséreltek behatolni az épületbe, a férfi egy robbanószerkezetet is felrobbantott, amelynek során egy rendőr súlyosan megsérült. A környéket lezárták, a lakókat evakuálták. A férfi végül fél egy környékén már nem kommunikált tovább a rendőrséggel. Az egységek ekkor ismét megkíséreltek bejutni az épületbe, ekkor már nem ütköztek ellenállásba, az épületben egy férfi holttestét találták, akiről most a rendőrség megerősítette, hogy a robbantó volt - tájékoztatott a ORF.

A rendőrség tájékoztatása szerint a környék lezárását még nem oldják fel, a tűzszerészek további robbanóanyag után kutatnak. A lakók sem térhetnek még vissza otthonaikba egy-két kivételtől eltekintve, akik az állataikat szeretnék ellátni, őket a rendőrök bekísérték az ingatlanjukig, majd vissza a zónán kívülre.

A településen hatalmas volt a rendőri készültség, a speciális egységek mellett számtalan rendőr tartózkodott a helyszínen. Ez egy „rendkívül megerőltető és stresszes művelet” volt, amely közel egy napon át tartott – mondta Franz Popp államrendőrségi-igazgató.