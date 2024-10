Egy autós tilosban előzött, egy egész kocsisort próbált kikerülni, amikor frontálisan ütközött egy busszal. A járművön 38-an utaztak, közülük tizenhatan megsérültek, négyen súlyosan. Az autó sofőrje is komoly sérüléseket szerzett, az utasa könnyebbeket. Most megszólalt egy, a buszon utazó nő, mint mondta, csak a csodának köszönhetik az életüket - számolt be róla az Origó.

Egy erősebb fékezés és azzal együtt már borultunk is az árokba, ott még csúszott egy kicsit a busz"

- kezdte az M1-nek adott interjújában a sérült.

Egymást kérdezgettük, hogy mindenki megvan, mindenki életben van-e"

- mondta a nő, hozzátéve: mellette is volt valaki, aki összefogta az utasokat és kérdezgette, ki hogy van, miben segíthet.

A társát is próbálta élesztgetni, aki mellesleg az én ölemben kötött ki, mert ő az első pillanatban nem mutatott életjelet, de szerencsére aztán magához tért"

- mondta a sérült, aki arról is beszélt, hogy a törött ablakon másztak ki az emberek. Ő a karján szerzett sérülést, egy éjszakát a kórházban töltött megfigyelés céljából.

Utasokat szállító autóbusz és személygépkocsi ütközött össze a 76-os főúton, Alsónemesapátinál

Fotó: Pezzetta Umberto - ZAOL

A rendőrség közleménye szerint a buszon 38-an utaztak, Zalaegerszegről tartottak Kisbucsa irányába, amikor a jármű frontálisan ütközött egy autóval szombaton 21 óra 30 perc körül a 76-os számú főút 47-es kilométerszelvényében, az alsónemesapáti elágazónál - írja a zaol.hu.

Zala vármegye több településéről és Vasvárról is érkeztek mentők a helyszínre. Az autóban utazó két embert feszítővágóval szabadították ki, majd átadták őket a mentőknek. Másnap kora reggelre oldották fel a teljes útzárat. A szerencsétlenség azért történt, mert

a Volkswagen Passat sofőrje egy kocsisor előzésébe kezdett, amint nem sikerült befejeznie, összeütközött a szemből érkező, szabályosan közlekedő autóbusszal

- erősítette meg a lap információit Sznopek Veronika, a zalai rendőr-főkapitányság szóvivője. A Setra busz az ütközés után mintegy negyven métert haladt még előre az útpadkán, majd legurult a lejtőn, utána, annak alján borult az oldalára. Összesen tizennyolcan sérültek meg, közülük öten súlyosan, a buszsofőr nincs a sérültek között. Az autós sofőrje súlyosan, utasa könnyebben sérült meg.

Az autót vezető 20 éves illető a tilos tábla és a záróvonal ellenére kezdte megelőzni a kocsisort.

A buszvezető tapasztalt sofőrként próbált lehúzódni az úttestről, a balesetet elkerülni viszont nem tudta. Azzal, hogy a kerekein állva vitte le a járművet a rézsűn, valószínűleg súlyosabb sérülésektől mentette meg utasait. A szerencsétlenség lelkileg nagyon megviselte a buszsofőrt, aki mindent megtett az ütközés elkerülése érdekében - nyilatkozta a Volánbusz Zrt. kommunikációs igazgatósága. Hozzátették, hogy

a busz szabályosan közlekedett.

A kommunikációs igazgatóság a biztonsági öv használatának fontosságára szóló felhívással zárta levelét. Arra kérik utasaikat, hogy a biztonsági övvel rendelkező járatokon feltétlenül kössék be magukat.