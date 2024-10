Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Sallai Nóra tragikus balesete az egész országot megrázta, hiszen a Jóban Rosszban színésznője azóta is van kómában, ötéves kisfia, Bende pedig belehalt a sérüléseibe.

A sokkoló alsónémedi baleset már három hete történt, azóta is egyként imádkozik az ország a színésznőért és a családjáért - olvasható a Metropolon. Mint az ismeretes a gázoló kocsi sofőrje óriási sebességgel csapódott az elé kihajtó Sallai Nóra autójának. A Borsnak azóta már a BMW-ben ülő férfi rokonait is sikerült megtalálnia, a lapnak a nagynénje a fiatalokat védte, szerinte ugyanis nem tehettek a tragédiáról. Már az is kiderült, hogy a két férfi adta-vette a luxusautókat, amit nem is titkoltak, ugyanis ezzel vannak tele a közösségi oldalaik.

Ő nagyon sajnálja, tehát ő nem is tehetett róla. Nem látta, hogy ők jönnek

– nyilatkozta az alsónémedi tragédiáról a nagynénje annak a 18 év körüli fiatalnak, aki a Jóban Rosszban színésznőjének autójába csapódó BMW-ben ült. Arról is beszámolt, hogy a kocsi az unokaöccséé, Keviné volt, aki nemrég kapta azt ajándékba az apjától. Amikor a tragikus baleset történt akkor viszont nem ő, hanem 20 év körüli rokona, Rikárdó vezette az autót.

Hetek óta küzdenek Sallai Nóra életéért

Sallai Nóra életéért már három hete küzdenek az orvosok, ötéves kisfia, Bende pedig nem sokkal a baleset után belehalt a sérüléseibe. A tragédiát okozó Rikárdó maga is családapa, rokona szerint megviselik a történtek, és féltik is, mert rengeteg támadás éri.

Nagyon megviselte a szüleit is, őt is, sajnálja, a gyereket

– magyarázta a rokon a Borsnak, az interjút most pedig a Tények is idézte. A riportban azokat a felvételeket is bejátszották, amelyeket a horrorisztikus baleset idején rögzített a fedélzeti kamera, a szemtanúk pedig elmondták, hogy a BMW hatalmas sebességgel száguldott.

A nagynéni szerint a BMW-s fiatalok nem tehetnek a tragédiáról

És ez is, hogy gyorsan ment, hát ők pont nem látták, hogy onnan jön egy autó

– magyarázta a nő, mire a háttérből egy hang megszólalt, hogy Rikárdónak volt elsőbbsége, mire a nagynéni rávágta:

Hát nem? Lehet, hogy lett volna baleset, de nem ekkora, ha ő is megáll, hogy ők elmenjenek

Kevin és Rikárdó egyébként Erdélyből származik, azonban a legtöbb idejüket Magyarországon töltik a rokonaiknál. Családjuk a videóban azt bizonygatta, hogy nem szoktak szabálytalankodni vagy felelőtlenül vezetni.

Hívők, akik alkoholt nem fogyasztanak. Hát most kivel nem történik baleset? De most őszintén.

Megszólalt Sallai Nóra férje

A Tények utolérte Sallai Nóra férjét is, aki a színésznő állapotával kapcsolatban szűkszavúan annyit nyilatkozott:

Nóra megmozdult a kórházi ágyon, ezért esély lehet arra, hogy magához tér.

Az eddigi információk szerint a két férfi adta-vette a luxusautókat, gyakran pózoltak is velük a közösségi oldalaikon. Úgynevezett Telekocsi-szolgáltatásként utasokat is többször szállítottak. A balesetben is az utasaik sérültek meg, egyiküknek a lába tört el, a másikuk agyrázkódást szenvedett.