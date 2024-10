A tényállás lényege szerint a vádlott 2020 elején ismerkedett meg interneten az akkor Baranya vármegyében élő sértettel, aki a családját a vádlottért elhagyta és Jánossomorjára költözött, ahol egy gyárban kezdett el dolgozni. Ezen időszakban is előfordult, hogy a vádlott bántalmazta - a haját húzta, megütötte, megrúgta - a sértettet, aki ennek ellenére munkaviszonyának 2020 márciusi megszűnésekor a vádlottal egy szentgotthárdi házba költözött albérletbe, ahol ekkortól élettársakként éltek együtt - olvasható a Szombathelyi Törvényszék oldalán.

Mivel egyiküknek sem volt jövedelme, a vádlott utasította a sértettet, hogy regisztráljon egy internetes oldalon és prostitúcióból szerezzen bevételt, mert ha nem lesz pénz, „leszakítja a fejét”. A sértett e fenyegetés és a korábbi bántalmazások hatására fényképeket készített magáról, regisztrált a fenti internetes oldalon, majd akarata ellenére lakóhelyén is prostituáltként dolgozott, az ebből származó bevételt pedig teljes egészében átadta a vádlottnak. A vádlott annak érdekében, hogy a sértett továbbra is folytassa a prostitúciós tevékenységet őt rendszeresen megverte, a falnak nyomva fojtogatta, rugdosta, egy alkalommal egy telefonnal arcon dobta, egyszer fertőtlenítőszerrel leöntötte. A sértett a bántalmazások következtében nyolc napon belül gyógyuló könnyű testi sérüléseket szenvedett, azonban orvosi ellátást nem vett igénybe.

A vádlott ilyen előzmények után arra is kényszerítette a sértettet, hogy szervezzen be valakit prostitúciós tevékenységre, és mivel a sértett nem mert vele ellenkezni, 2020. július 11-én összeismertette egymással a vádlottat és az 1. számú tanút, aki korábban is dolgozott prostituáltként és ismét ilyen tevékenységből akart bevételhez jutni. A vádlott és az 1. számú tanú megegyeztek abban, hogy az 1. számú tanú önként prostituáltként dolgozik, az ebből származó bevétel felét pedig szállás és ellátás fejében a vádlottnak adja.

A vádlott – bántalmazással és fenyegetéssel nyomatékosított – utasítására a sértett folyamatosan felügyelte az 1. számú tanú tevékenységét, őt nem hagyta magára, illetve az általa keresett pénzt – összesen 260.000 forintot – átvette a szolgáltatást igénybe vevő személyektől, amit a vádlottnak átadott, aki a pénzt szintén felélte.