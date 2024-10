Ahogy arról lapunk is beszámolt, az egész ország gyászol, miután kiderült, hogy meghalt a Jóban-rosszban súlyos autóbalesetet szenvedett színésznőjének, Sallai Nórának az ötéves kisfia. A felfoghatatlan történetüket már szinte mindenki ismeri: az autójukat másfél hete tarolta le egy száguldó kocsi Alsónémediben. A Sallai Nóra férje teljesen összetört, a baleset óta most először szólalt meg, a TV2 Tények érte el, a csatornának megerősítette, hogy a felesége állapota továbbra is kritikus, de valamivel jobban van. Hosszú rehabilitáció vár rá.

Két ember meghalt, tizenketten megsérültek a celldömölki buszbalesetben

2021. május 6-án, Celldömölktől Pápa felé haladt egy autóbusz, amikor a 33. kilométer szelvénynél, az egyenes szakaszon a busz előzésébe kezdett egy nyerges vonatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvény vezetője. Amikor a busz mellett haladt, észlelte, hogy vele szembe közlekedik egy személyautó. A kamion sofőrje lassított, vészfékezett, majd megpróbált visszatérni a sávjába. Az Audi vezetője ekkor hirtelen balra kanyarodott, és nekiütközött az autóbusz bal elejének.

Az Audiban egy fiatal pár ült, a járművet vezető férfi az ütközéskor azonnal életét vesztette, esély sem volt a megmentésére, a mellette ülő fiatal nőt még megpróbálták újraéleszteni, de sajnos ez nem járt sikerrel. A buszon 15 ember utazott, 10 embert könnyű sérülésekkel, két embert súlyos sérülésekkel szállítottak a mentők kórházba, a többieket a helyszínen látták el.

Ketten meghaltak Vép közelében egy balesetben Az elsődleges információk alapján pénteken délután egy Suzuki Ignis személyautó haladt Vép felől Szombathely irányába szeptemberben, amikor a jármű áttért a szembejövő sávba, majd ütközött egy érkező Suzuki Swift személyautóval. Az Ignis ezután a Swift mögött érkező Forddal is összeütközött. A balesetben a két Suzuki vezetője a helyszínen elhunyt. A Suzuki Swiftben egy 4-5 év körüli kislány is utazott gyermekülésben a hátsó ülésen, őt mentőhelikopter szállította kritikus állapotban a győri kórházba. A balesetben még nem zárult le a vizsgálat.

Két fiatal életveszélyesen megsérült Celldömölk közelében egy balesetben

Idén júliusban egy Opel Astra személyautó haladt Mesteri felől Celldömölk irányába, a jármű nagy sebességgel érkezett egy jobbra ívelő kanyarba, ahol megcsúszott, az egy hetes jogosítvánnyal rendelkező fiatal, rutintalan sofőr pedig elvesztette uralmát a jármű felett. Az autó néhány centiméterrel került el egy halálos baleset miatt kitett emlékhelyet, majd az árokba csapódott, ahol többször átpördült. A jármű végül az úton állt meg a tetejére borulva.