Ahogy arról portálunkon mi is beszámoltunk, frontálisan ütközött egy utasokat szállító autóbusz – melyben 38-an utaztak – és egy személygépkocsi szombaton 21 óra 30 perc körül a 76-os számú főút 47-es kilométerszelvényében, az alsónemesapáti elágazónál. Zala vármegye több településéről és Vasvárról is érkeztek mentők a helyszínre. Az egységek a gépkocsiban utazó két embert feszítővágóval szabadították ki, majd átadták őket a mentőknek. A buszbalesetben 18-an sérültek meg, öten súlyosan. Kora reggelre oldották fel a teljes útzárat - számolt be az esetről a zaol.hu.

Több helyről érkeztek tűzoltók, mentők a buszbalesethez Fotó: Pezzetta Umberto

A buszbaleset azért történt, mert a Volkswagwen a záróvonal ellenére előzni kezdett

A Zalaegerszeg felől Zalacsány irányába tartó magyar rendszámú Volkswagen Passat sofőrje egy kocsisor előzésébe kezdett, s összeütközött a szemből érkező autóbusszal, erősítette meg információinkat Sznopek Veronika, a zalai rendőr-főkapitányság szóvivője. Úgy tudjuk, a Setra busz az ütközés után mintegy negyven métert haladt még előre az útpadkán, majd legurult a rézsűn, s csak annak az alján borult oldalára. Sznopek Veronika vasárnap közölte: a buszon 38 fő utazott. Tizennyolcan sérültek meg, közülük öten súlyosan. A buszsofőr nincs a sérültek között. A balesetet az elsődleges vizsgálatok alapján az autót vezető 20 éves férfi okozta, aki az előzni tilos tábla hatálya és a záróvonal ellenére kocsisor előzésébe kezdett.

A személyautóban ketten utaztak

Fotó: Pezzetta Umberto

A kerekein állva vitte le a buszt a sofőr a rézsűn

A busz vezetője tapasztalt sofőr, aki látva a szemből érkező személyautót, igyekezett lehúzódni az úttestről, a balesetet elkerülni azonban nem tudta. Azzal, hogy a kerekein állva vitte le a járművet a rézsűn, valószínűsíthetően súlyosabb sérülésektől mentette meg utasait. A személyautóban ketten voltak, a súlyos sérüléseket szenvedett sofőrt és a könnyebben sérült utast a tűzoltók szabadították ki a teljesen összetört kocsiból.

Lelkileg nagyon megviselte a baleset a busz vezetőjét, aki mindent megtett az ütközés elkerülése érdekében, válaszolta a Zala vármegyei hírportálnak a Volánbusz Zrt. kommunikációs igazgatósága. Közölték: a busz szabályosan közlekedett. A kommunikációs igazgatóság a biztonsági öv használatának fontosságára szóló felhívással zárta levelét. Arra kérik utasaikat, hogy a biztonsági övvel rendelkező járatokon feltétlenül kössék be magukat.