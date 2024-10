Viszonylag gyorsan megszületett a hatósági döntés a zalakoppányi állatkínzó ellen. Amint arról több cikkben is beszámoltunk: tizenhárom állatvédő szervezet, a rendőrség, a kormányhivatal szakemberei és a helyi jegyző augusztus elején tartott razziát egy zalakoppányi bérelt ingatlanban, ahonnan mintegy nyolcvan ebet mentettek ki rettenetes körülmények közül. Huszonegy kutyán azonban már nem tudtak segíteni: őket a fagyasztóban, papírba csomagolva találták meg. A német állampolgárságú nő nem volt ismeretlen a hatóság előtt - írta a zaol.hu.

Az esetről portálunkon mi is beszámoltunk, ugyanis a Zalakoppányból kimentett 81 kutya közül öt Szombathelyre, a Fekete István állatvédő Egyesülethez került, meg is látogattuk őket. A mentésben részt vett a szombathelyi Fekete István Állatvédő Egyesület is, akik öt kutyát fogadtak be. Az egyesület tájékoztatása szerint az öt kutyából ketten már járnak sétálni, sőt gazdijelöltekkel is ismerkednek, esélyesek a gazdisodásra. Kettő kutyát csütörtökön ivartalanítottak, ők még rehabilitációra szorulnak, ahogy az az egy kutya is, ami egyáltalán nem nyit ember felé. A kutyák fizikálisan már jól vannak. Soványak voltak, bolhásak de ezt a jó minőségű eledellel és parazitamentesítéssel gyorsan lehetett orvosolni, rehabilitációra inkább mentális és lelki szempontból van szükségük. - Nem agresszívek, csak ismeretlen az egész világ számukra.

A német állampolgárságú nő nem volt ismeretlen a hatóság előtt, válaszolta a Zala vármegyei hírportál megkeresésére a Zala Vármegyei Kormányhivatal. A kormányhivatal agrárügyi főosztályához először 2021 októberében, majd 2024. február végén, legutóbb pedig 2024 júliusában érkezett bejelentés nem megfelelő állattartási körülmények miatt. A zalakoppányi ingatlant bérlő német állampolgárságú állattartónál 2021-ben folytatott vizsgálat a megszemlélt kutyák állategészségügyi állapotát megfelelőnek találta, ugyanakkor sok közülük nem rendelkezett egyedi jelöléssel és oltással, ezért az állattartót a hatóság a hiányosságok pótlására szólította fel, amelynek az állattartó határidőben eleget tett. 2024-ben a bemutatott kutyák közül néhány szőr- és bőrprobléma jeleit mutatta, és továbbra is voltak mikrochippel és oltással nem rendelkező állatok, ezért az állattartót az állategészségügyi jogszabályok megsértése miatt 210.000 forint élelmiszerlánc-felügyeleti bírsággal sújtotta a kormányhivatal, továbbá állatvédelmi jogsértések miatt kötelezéseket írt elő.