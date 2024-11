A csepregi tűzoltók osztottak meg fotókat a Csepreg és Tormásliget között történt pénteki balesetről, ahol egy traktor és egy személyautó ütközött össze.

Fotó: Csepregi tűzoltóság

Összeütközött egy személykocsi és egy traktor a 8624-es úton, Csepreg és Tormásliget között. A mezőgazdasági jármű kereke ki is tört, a traktorból gázolaj és egyéb folyadék került a burkolatra. Az autóban és a traktorban is csak annak vezetője ült, a sofőrökhöz mentőt is riasztottak. A csepregi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket. A helyszínre egy erőgép is érkezett, amely segített a mezőgazdasági jármű talpra állításában. Az érintett szakaszon félpályán halad a forgalom - írta a Katasztrófavédelem.