A haon.hu szúrta ki egy Facebook-csoportban azt a bejegyzést, amiben annak írója arról számol be, hogy magyar szám- és névkijelzéssel(!) hívta fel valaki, aki kínaiul beszélt hozzá. Egyből gyanút fogott a csoporttag, egyszerre kért segítséget és figyelmeztetett a közösségi oldalon. Ennek hatására „felrobbant” a kommentmező, és rengetegen osztották meg hasonló tapasztalataikat, miszerint őket is elérték kínai hívással. Olyan eset is előfordult, hogy valaki nem tudta azonnal fogadni, de később visszahívta a számot, és akkor már vélhetően a valós tulajdonosa vette fel, aki semmit nem tudott arról, hogy „keresett volna” valakit.

Kínai hívások záporoznak Vasban is - illusztráció

Fotó: TippaPatt / Forrás: Shutterstock

Egy Redditező felvette a telefonhívást és a mesterséges intelligencia segítségével le is fordította azt:

A kínai nagykövetség értesít, hogy van egy sürgős hivatalos dokumentum, amit nem vettél át, és ez hatással lehet a tartózkodási jogaidra. Kérjük, mihamarabb vedd fel a kapcsolatot a nagykövetséggel. Részletekért nyomd meg a 9-es gombot, ahol egy ügyfélszolgálatos fog segíteni

- így szólt a hívás az MI szerint.

Kínai hívások - bajba kerülünk, ha felvesszük?

A haon.hu-nak nyilatkozó etikus hacker, Kelemen László szerint ez egy olyan hamisított hívás, melynek során más identitást ad ki magáról a hívó fél (ezt nevezik „maszkos” hívásnak – a szerk.) úgy, hogy megváltoztatja az azonosítóját. Ez a technika az úgynevezett caller ID spoofing.

Rávilágított, hogy sokan tévedésben élnek, ugyanis attól, hogy felveszi valaki a telefont, még nem fognak pénzt levonni a kártyájukról. Ilyenkor általában az a cél, hogy először adatot nyerjenek ki a másik féltől.

Kelemen László szerint azért trükkös ez a telefonos csalás, mert egy magyarországi, 20-as vagy 30-as szám teljesen gyanútlan, joggal gondolhatjuk, hogy voltaképpen bárkitől érkezhet hívás.

Ilyenkor figyelni kell, hogy fel is vesszük, ne adjunk ki magunkról olyan információkat, amelyeket például egy bank sose szokott kérni. Érdemes akkor is gyanakodni, ha törtmagyarsággal beszélnek hozzánk.

– hívta fel a figyelmet.