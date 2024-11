A Toyotában egy macska is utazott, a házikedvenc nem volt sem bekötve, sem pedig boxban nem volt, de az elsődleges adatok alapján úgy néz ki, hogy az állat megúszta a balesetet és a gazdájának sem okozott súlyos sérülést az ütközés erejétől az utastérben szabadon, tehetetlenül csapódó állat.

A mentés és a helyszínelés idejére egy darabig teljesen le kellett zárni a 86-os főút érintett szakaszát, később félpályán, váltakozó irányban megindult a forgalom rendőri irányítás mellett.

Nagyon fontos, hogy ha az autóban állatot - például kutyát, macskát -, szállítunk, őt is biztonságosan lehet csak az autóban vinni. Ez állítható, biztonsági öv csatjába csatlakoztatható, megfelelő hosszúságúra állított pórázzal, vagy box-szal is megtehető. Ezzel nem csak az állat sérüléseit tudjuk minimalizálni egy nagyobb fékezés vagy baleset esetén, de az is megelőzhető, hogy balesetnél egy kitört ablakon elfusson a kedvencünk. Emellett balesetnél az utastérben rögzítés nélkül minden irányba tehetetlenül csapódó állat nem csak saját maga sérülhet meg súlyosan vagy halálosan, de az utasoknak is súlyos sérülést tud okozni.

