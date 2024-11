Ahogy arról beszámoltunk, drámai baleset történt az alsó-ausztriai Leopoldsdorfnál, Bécs közelében november közepén. Az osztrák média információi szerint három magyar munkás vesztette életét, amikor autójuk egy fának csapódott az ausztriai Leopoldsdorf közelében. Két másik utast újraélesztést követően súlyos állapotban szállítottak kórházba. A Bors megtudta, Márk, Mátyás és Miklós idénymunkából tartottak hazafelé, amikor kocsijukkal letértek az útról. Ők hárman azonnal meghaltak, két társuk egy ausztriai kórházba került. A két túlélő magához tért, de a tragikus balesetről csak homályos részleteket osztottak meg az osztrák hatóságokkal.

A portál úgy tudja, az öt munkás Arlóról, Borsodnádasdról és Mályinkáról indult el Ausztriába, ahol idénymunkásként dolgoztak, répatermeléssel foglalkoztak.

A Heute információi szerint a rendőrség azóta lefoglalta az elemeire tört, régi típusú BMW-t, amit most centiről centire, alaposan átnéznek, mivel a baleset pontos körülményei nem ismertek.

Emellett a balesetet túlélő két munkás is magához tért a kórházban, a rendőrség így őket is ki tudta hallgatni. A lap szerint ezzel azonban nem sokra mentek: a két, súlyosan sérült férfi ugyanis csak homályos részletekről beszélt, nem kizárt, hogy nem is emlékeznek azokra a tragikus pillanatokra.