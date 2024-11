A vádirat szerint a vádlottak a 2023 évben – azért, hogy pénzhez jussanak – több szombathelyi és Szombathely környéki lakóházba törtek be, ahonnan elsősorban pénzt és ékszereket vittek el. Egyikük egy dohányboltból és egy építkezésről is ellopott értékeket.

A vádlottak 2023 augusztusában, egy idősebb nő házába a nyitott teraszajtón keresztül bementek, a sértettet sokkolóval és puszta kézzel is bántalmazták, megkötözték, majd több tízmillió forintot raboltak el tőle. A két férfi 2023 decemberében betört ugyanannak a nőnek az ekkor már riasztórendszerrel felszerelt házába, a sértettet baseballütővel is bántalmazták, majd több mint 1 millió forint értékű ékszer mellett egy pénztárcát is elvittek tőle, illetve a pénztárcában megtalált bankkártyáról 250 ezer forintot vettek fel. A sértett mindkét alkalommal számos, nyolc napon belüli tényleges gyógytartamú sérülést szenvedett el.

Forrás: Police.hu

A – bűncselekmények elkövetésekor kerékpárral és gyalog közlekedő – két férfi abban is megállapodott, hogy kirabolnak további két sértettet, ezt azonban véghezvinni már nem tudták.

A Vas Vármegyei Főügyészség végrehajtandó fegyházbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a vádlottakkal szemben, akiknek büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Törvényszék fog dönteni.