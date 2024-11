Egy rejtélyes haláleset tartja izgalomban a Komárom-Esztergom vármegyei Kocson a falusiakat. A közelmúltban egy fiatal házaspárhoz hívták ki a mentőket, mert rosszul lettek az otthonukban. A kemma.hu információi szerint, mire a segítség kiérkezett, a férfi elhunyt, a feleséget pedig egy budapesti kórházba szállították mérgezés gyanújával.

Rejtélyes haláleset a dunántúli faluban

Fotó: Billion Photos / Forrás: Shutterstock

A rendőrség helyszínelői is hamar kiérkeztek a helyszínre, hogy mintát vegyenek a házban található ételekről, konyhai eszközökről, illetve több használati tárgyról is. A portál úgy tudja, hogy a feleség is elhunyt a kórházban pár nappal ezelőtt. Állapota miatt pedig a rendőrök nem tudták kikérdezni. Információik szerint a rendőrség is mérgezésre gyanakszik, azonban a toxikológiai vizsgálat eredményére akár két hónapot is várni kell.

