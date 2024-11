2022 novemberében pedig tűz keletkezett egy szombathelyi faipari üzem területén, a Zanati úton. A helyszínre a szombathelyi és a sárvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett három vízsugárral oltották a lángokat.

2023. október 23-án, vasárnapról hétfőre virradóra Szemenye határában, a 8-as főút mellett, egy műanyagfeldolgozó üzem udvarán tárolt nagy mennyiségű, bálákba rendezett műanyag hulladék gyulladt ki. A bálák négy-öt méter magasan voltak felhalmozva, a tűz mintegy ötezer négyzetméteres területen pusztított. A tűz és a füst több tíz kilométerről is látszott, még Szombathelyről is. A helyszínre több vármegye tűzoltói érkeztek ki, többek között, Szombathely, Sárvár, Körmend, Vasvár, Zalaegerszeg, Ajka, Keszthely, Győr, Hosszúpereszteg, Rum, Kám tűzoltói is részt vettek az oltásban. A tűz eloltását a Győrből érkező por-hab konténer is segítette, illetve több erőgép is a helyszínen dolgozott. A Zala vármegyei katasztrófavédelmi mobil labor is a helyszínen volt, a környező településeken végeztek levegőminőségi méréseket, az oltást előbb a Vas vármegyei katasztrófavédelmi szolgálat irányította, később a vasi katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatóhelyettese vette át az oltási munkálatok vezetését.

Óriási tűz volt Szemenyében, műanyagfeldolgozó gyulladt ki

Forrás: Horváth Balázs

Szombathelyről és Sárvárról is érkeztek tűzoltók a szombathelyi Falco gyárhoz 2019 márciusában, ahol porrobbanás történt az egyik silóban. Akkoric cikkünk szerint a gyár tűzvédelmi rendszere is működésbe lépett, a tűzoltók pedig egy vízsugárral, létrás autóval oltották az égő, izzó részeket. A silót le kellett üríteni, mintegy 80 köbméter anyagot hordtak el belőle.