Az oltási és mentési munkálatok ideje alatt a Kossuth Lajos utcában rendőrök irányították a forgalmat, de sajnos most is több járművezető volt, aki nem tartotta be a rendőri utasításokat, volt aki majdnem elsodorta a forgalmat irányító rendőrt, egy másik autós pedig a megkülönböztető jelzéssel elinduló tűzoltóautónak ütközött majdnem, miután elhajtott a neki állj jelzést mutató rendőr mellett.

Több biciklis is volt, akik úgy gondolták, hogy rájuk nem vonatkoznak a rendőri utasítások, behajtottak arra a területre, ahol a tűzoltók felszerelései voltak, az egyik biciklis például az oltás során használt egyik tömlőben esett majdnem el a járdán biciklizve, miután több az oltásban részt vevő tűzoltót is kikerült.