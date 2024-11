A Kőszegszerdahelyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület hivatalos közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy szombat délután teljesen leégett egy hétvégi ház a településen, a Zsáper-hegyen. A tűzesetnek van egy sérültje is, akit a mentők kórházba szállítottak. A bejegyzésből kiderült, hogy a tűzoltók nagy erőkkel vonultak oltani, ugyanis öt egység is képviseltette magát a helyszínen, ahová társszervek is érkeztek.