A megrázó balesetről videó is készült, amelyet az MKIF közösségi oldalán osztottak meg. Mint írják, sokáig tartott idén ősszel a jó idő, aztán hirtelen megérkezett a szél, eső majd a hó is. Sokan elszoktak a rossz időben való vezetéstől és túlzott óvatossággal mennek vagy nem ismerik rendesen az autójukat és a száraz időben megszokott tempóval közlekednek esőben, csúszós úton is, sőt néha bátrabban is, mint kellene.

Az alábbi epizód is mutatja, mi történhet: vélhetően a nem helyesen megválasztott tempó és egy hirtelen korrigálás után a sofőr elrántja a kormányt és ezzel azonnal elindul a külső szalagkorlát felé, eltalálja azt, majd az ütközéstől a tetejére fordulva áll meg az autó. A balesetben szerencsére szerencsére senki sem sérült meg.