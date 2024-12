Rendkívüli összefogás keretében egy emberként mozdult Veszprém vármegye október végén, miután két fiatal telefonált a segélyhívó számra. A fiatalok a diszpécsernek azt mondták, Budapestről érkeztek és eltévedtek egy Várpalota melletti erdőben. A beszélgetés megszakadt, mivel SIM-kártya nélküli készüléket használtak, visszahívni sem lehetett őket. A veol.hu információi szerint a fél Veszprém vármegye az elűnt fiúkat kereste. A rendőrök mellett polgárőrök, erdészek, vadászok, civil önkéntesek és kutatók-mentők is csatlakoztak a kutatáshoz. Terepjárókkal az erdő nehezebben megközelíthető részeit is átvizsgálták. Ennek ellenére a fiúkat nem sikerült megtalálni. Egy hónap elteltével végül egyértelművé vált, a fiatalok szórakoztak, és az is kiderült, nem ez volt az első ilyen eset. A 13 és 14 éves hajmáskéri fiú elismerte a valótlan bejelentéseket, melyeket viccnek szántak.

A teljes cikk a veol.hu-n olvasható!