Ennyibe kerülnek a gyorshajtások 2025-ben - itt a lista a büntetések összegeiről

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a ROADPOL által koordinált, egész Európát érintő sebességellenőrzési kampányhoz kapcsolódva a magyar rendőrség is Speedmarathon ellenőrzést tartott április elején, amelynek során valamennyi sebességmérő eszközt bevetve próbálták visszaszorítani a gyorshajtást. Azon a reggelen portálunk is kilátogatott az egyik helyszínre: a szombathelyi Külső Nárai úton is mérték az autósok sebességét a rendőrök, és ottjártunkkor is sok autós fittyet hányt a sebességhatárokra, pedig előre közzé voltak téve a helyszínek is. Több autós kapott helyszíni bírságot, a legmagasabb összeg az ott tartózkodásuk alatt 100.000 forint volt és 4 előéleti pont, ezt egy 50 km/h helyett 88 km/h-val közlekedő autós kapta. Arról is írtunk, hogy a rendőrök Vasban 24 óra alatt 49 helyszínen 15.027 gépjárműből 173 gyorshajtót fogtak. A bírságok pedig nem csekély összegűek ilyen esetekben. Sok autós azonban nincs tisztában a büntetések mértékével, hogy pontosan mennyi is az annyi.

Mutatjuk, mekkora bírságokra számíthatnak azok az autósok, akiket bemérnek a rendőrök

Fotó: Horváth Balázs

Zsebbenyúlós a gyorshajtás

2024 augusztusától Magyarországon jelentősen megemelkedtek a gyorshajtási bírságok, és a legsúlyosabb esetekben akár 468 000 forintos bírság is kiszabható. A hóvége.hu nyomán a sonline.hu cikkében egy táblázatban foglalta össze, mennyi bírságra számíthatunk a túllépés mértékétől és a sebességhatártól függően:

Forrás: hóvége.hu

Bírságok a gyorshajtóknak

Fontos tudni, hogy a bírságot nem csak traffipaxos mérés után kaphatjuk meg, hanem akár rendőri ellenőrzés során is. A gyorshajtási bírság 2025-ben is automatikusan jön, ha bemérnek, nem kell külön értesítést aláírnod hozzá. Mint az köztudott, a gyorshajtásért nem csak pénzbüntetés jár, de úgynevezett közlekedési előéleti pontokra is számítania kell a szabálysértőnek. A pontrendszer nagyon szigorú szabályokat követ, amelyeket a Belügyminisztérium nyilvántart.

