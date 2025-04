Bulizó fiatalok brutális balesete a szomszéd vármegyében: nem hívtak mentőt, a sofőr belehalt

A Győri Járási Ügyészség vádirata szerint a 21 éves sértett, fiatalkorú barátnője és a 19 valamint 22 éves vádlott férfiak baráti társaságként tavaly májusában Veszprém és Győr-Moson-Sopron vármegyei településeken szórakoztak. A bulik alkalmával alkoholt is fogyasztottak, de ennek ellenére a hajnali órákban autóba ültek, melyet a 21 éves ittas állapotban lévő sértett vezetett. Végül halálos baleset miatt indult nyomozás, amely Bakonygyiróton történt - írja a kisalfold.hu.

Háromszorosával hajtott a megengedettnél

Az érvényes műszaki vizsgával nem rendelkező, rossz állapotú járművel a négy ittas fiatal egy aszfaltos-murvás mellékúton közlekedtek, melyen a megengedett legnagyobb sebesség 30 km/h volt. Az utazás során biztonsági övet sem használtak. Ezen az úton a sofőr 101-108 km/h sebességgel haladt, mikor egy kanyarban elvesztette uralmát a jármű felett. Sodródni kezdett, először egy fának, utána az árok falának csapódott, majd a szántóföldön a tetejére borulva állt meg.

A baleset során a sértett kiesett a járműből és nagyon súlyos sérüléseket szenvedett. Az utasok közül ketten súlyosan, egy személy pedig könnyen sérült. A fiúk beszéltek a sofőrrel, aki félt, hogy elvesztheti jogosítványát. Barátnője, a fiatalkorú lány is aggódott, hogy a helyszínen találják, ezért sérülten a fák közé ment.

Tartottak a hatóságoktól, ezért nem mentőt hívtak először

A fiatalok, mivel tartottak a büntetőjogi következményektől nem a hatóságot, hanem a sofőr nővérét, és egyikük testvérét értesítették a balesetről. A helyszínre először az egyik vádlott 31 éves bátyja érkezett, aki arról nem is tudott, hogy a lány is helyszín közelében van. Azonban a sértettnek felajánlotta, hogy a másik két fiúval együtt őt is elviszi a kórházba. Bár a sofőr láthatóan súlyosan megsérült a kiérkező férfi tudomásul vette, hogy a a fiatal inkább megvárja a rokonait.

Halálos baleset lett a tragédia vége

Végül az ittasan balesetet okozó fiúhoz a kiérkező rokonai hívtak mentőt, azonban az ellátás során a helyszínen elhunyt, már nem tudták megmenteni az életét. Halálát a balesettel összefüggésben szerzett sérülések okozták, azonban nem bizonyítható, hogy a korábban érkező szakszerű segítség esetén az élete megmenthető lett volna. Ugyanakkor a két fiú és a kiérkező férfi rosszul mérték fel az állapotát, nem nyújtottak megfelelő segítséget, nem értesítették időben a mentőt. Ezért az ügyészség hármójuk ellen segítségnyújtás elmulasztása miatt emelt vádat, mely bűncselekmény büntetési tétele két évig terjedő szabadságvesztés.