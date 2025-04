Még mindig keresik az eltűnt 13 éves lányt, akit Szombathelyen láttak utoljára

Ahogy arról lapunk is beszámolt a kisalfold.hu nyomán, a hét elején eltűnt a 13 éves Orsós Flóra Patrícia. Mint ismeretes, édesanyja a Győr-Moson-Sopron vármegyei portálnak beszélt az eltűnés körülményeiről, remélve hogy valaki információval szolgálhat lánya hollétéről.

A szülők immár hetedik napja nem tudják hova tűnt gyermekük. Orsós Flóra Patrícia hétfőn reggel 9:45-kor jött el az iskolából és felszállt a 10:10-kor Győrszemeréről Győrbe tartó buszra.

Orsós Flóra Patrícia Forrás: police.hu

Úgy tudjuk, hogy a vidéki pályaudvaron találkozott egy 28 év körüli férfivel. A férfit budapesti lakhelyén már kereste a rendőrség, de ott nem találták. Információink szerint országbérletét utoljára Szombathelyen használta utazásra

– mondta el a kisalfold.hu érdeklődésre az édesanya, Horváth Bea.

A kislány otthonról egy rózsaszín pulcsiban ment el hétfőn, de a család információi szerint utoljára egy szürke pulcsiban és fekete nadrágban látták. Haja göndör, nyakában szív alakú nyakláncot visel.

Továbbra sem került elő

Úgy tűnik, hogy Flóra sajnos továbbra sem került elő, ugyanis jelenleg is szerepel a rendőrség eltűnt személyek listáján. Az egyenruhások azóta is keresik a fiatal lányt. A közösségi médiában civilek is megpróbálnak segíteni, több vasi csoportba is bekerült a fényképe, mondván, az utolsó információk szerint Szombathelyen látták utoljára.