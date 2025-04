Dolgozók fogták el az utazási irodában fegyverrel fenyegetőző fiatal nőt Szombathelyen

Gázfegyverrel fenyegetőzött, és pénzt követelt a szombathelyi Savaria Tourist Utazási Irodában egy fiatal nő. A dolgozók bekapcsolták a riasztót, majd a menekülő rablót elfogták, és a rendőrségnek átadták. A délután kiadott rendőrségi közlemény szerint „fegyveres rablás alapos gyanúja miatt vett őrizetbe egy 21 éves vasvári nőt a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság vizsgálati osztálya. A nyomozás eddigi adatai szerint reggel háromnegyed kilenckor egy fiatal nő, kezében egy Perfecta gyártmányú gázfegyverrel a pénztárban lévő pénz átadására szólította fel a személyzetet. A gyanúsított baseballsapkát viselt, amelyre fekete ruhaanyagból varrt leplet, így takarva el az arcát. Az irodában lévők a felszólításnak nem tettek eleget, az egyik alkalmazott pedig bekapcsolta a riasztót. A menekülő gyanúsítottat a személyzet az utcán elfogta, és átadták a rendőröknek - írta a Vas Népe akkori tudósítása.

Fegyverrel fenyegetőzött: dolgozók fogták el a rablót

Forrás: VN/archív

Gázfegyverrel fenyegetőzött, és pénzt követelt

A rendőrségi kihallgatáson a gyanúsított beismerő vallomásában egyebek között elmondta, hogy „anyagi gondjait szerette volna bűncselekmény útján megoldani”. A Mártírok terén tíz óra után néhány perccel semmi jel nem utal a krimibe illő eseményekre: az utazási irodába sorra érkeznek az ügyfelek, valaki belga frankot vásárolna, egy pár társas útra fizeti be az előleget. A figyelmes szemlélőnek azonban feltűnhet, hogy a bejárati ajtón a helyszínelők fekete porral ujjlenyomatokat kerestek, és az alkalmazott szemén még látszik, hogy most is a nem mindennapi élmény hatása alatt áll. A belső irodában a nyomozók zárt ajtó mögött veszik fel a jegyzőkönyvet, az utazási iroda alkalmazottai számára pedig hírzárlatot rendeltek el.

Információink szerint a rablót először fiúnak nézték az alkalmazottak, akik a fegyver láttán sem vesztették el lélekjelenlétüket. A lány kétszer is felszólította őket a pénz átadására. Válaszul visszadobták a táskát, és bekapcsolták a riasztót az alkalmazottak. A megriadt rabló erre futásnak eredt, az egyik hölgy azonban utánaszaladt, és a könyvesbolt előtt a „földre vitte”. Néhány másodperccel később érkeztek meg a biztonsági őrök is, akik visszakísérték a lányt. Mindez olyan gyorsan zajlott, hogy a környékbeli üzletek dolgozói sem láttak-hallottak semmit. Úgy tudjuk, hogy a gyanúsított tudatosan készült az akcióra: fiúnak álcázta magát, haját a megfordított baseballsapka alá gyűrte, öltözéke is férfias volt. A büntető törvénykönyv szerint igen szigorúan büntetik a rablást. Ráadásul viszonylag nagyobb összeg volt a kasszában, amely jelentős értéknek számít. A bíróság akár többéves szabadságvesztéssel is sújthatja a fiatal lányt - számolt be róla az újság.