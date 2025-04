Ahogy arról korábban írtunk, erős, 6,2-es erősségű földrengés rázta meg szerdán Isztambult – közölte a török katasztrófavédelmi hivatal, írja az MTI. Ez volt az egyik legerősebb rengés, amely az elmúlt években a 16 millió lakosú városban történt. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte, egyelőre nincsen tudomásuk magyar sérültről az isztambuli földrengést követően, azonban a térségben fokozott elővigyázatosságra van szükség.

Magyarországon is érezni lehetett az isztambuli földrengést

Fotó: Halil Hamra / Forrás: MTI/AP

A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium közösségi oldalán megosztott bejegyzés szerint hazánkban a szeizmológiai állomások kivétel nélkül észlelték a földrengést, az ábrán négy állomás regisztrátuma látható. Mint írják, Törökország földrengésveszélyes terület, Isztambul különösen kitett a szeizmikus aktivitásnak. A városban folyamatosan zajlik az épületek megerősítése, és a földrengésbiztonsági intézkedések fokozása. A főrengést megelőzően egy kisebb, 3,9-es magnitúdójú előrengést is regisztráltak a térségben, majd a 6,2-es rengés után több utórengés is követte, köztük egy 5,3-as erősségű is. További utórengésekre kell számítani, ezért a lakosságot fokozott elővigyázatosságra intették, különösen a megrongálódott épületek közelében. A 2023-as 7,8-as dél-törökországi földrengés után a mostani esemény ismét ráirányítja a figyelmet a régió földrengéskockázatára, és a felkészülés fontosságára.