Motorost ütöttek el a csúcsforgalomban, nagy a torlódás Szombathelyen - fotók

A baleset miatt az út egy részét le kellett zárni, de több olyan autós is volt, aki a rendőri karjelzések, a megkülönböztető jelzéssel az úton keresztben álló rendőrautók ellenére sem értették meg, hogy bármennyire is szeretnének, erre nem tudnak továbbmenni. Több autósnak hosszasan kellett magyarázni, hogy nem szórakozásból van lezárva az út, és nem hajthatnak be a mentést és a helyszínelést végzők közé.