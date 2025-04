Parkoló autónak ütközött és felborult egy autó Szombathelyen - fotók

A parkoló Hondában egy hölgy ült, aki azért állt félre az autóval, mert telefonált, az ütközéstől ő is és a felborult Skodát vezető idős ember is megsérült. Úgy tudjuk, hogy a baleset azért következett be, mert a Skoda vezetője rosszul lett, emiatt haladt már korábban is "furcsán" az autó. Mindkét jármű vezetőjét a mentők kórházba szállították.

A baleset miatt a Jókai utcát teljesen le kellett zárni, a műszaki mentésben a szombathelyi tűzoltók is részt vettek.