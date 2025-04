Robbantás Sárváron: családi ház udvarára hajították a robbanószerkezetet

A Vas Népe 1998-as lapszámában bukkantunk a sárvári robbantásról szóló tudósításra. Mint a korabeli tudósítás írja, robbanószerkezetet dobtak a sárvári Deák Ferenc utca egyik házának udvarába. A telek végén a Szombathelyi Erdészeti Rt. irodaháza található. Egyelőre nem tudni, hogy a házban lakó család, vagy pedig az erdészet irodaháza volt-e a robbantás célpontja. Szombaton éjjel a családi ház tetőszerkezete is megsérült, a vastag vaskapu is megrongálódott, s az ablakok nemcsak itt, hanem a környéken lévő házakban is kitörtek a robbanószerkezet okozta detonációtól. Robbantás Sárváron: idősebb F. Miklós, aki szobák kiadásából és állítása szerint szeretik családját a városban, nincsen haragosuk, nem tartoznak senkinek.

A Vas Népe korabeli cikkét idézzük: - Ugye maga is a bomba miatt jött, aranyoskám? - kérdez vissza Erzsi néni, mikor a Deák utca hollétéről érdeklődöm. - Én nem tudtam az egészről semmit, a templomban mesélték reggel. A Deák utca nem tartozik Sárvár legforgalmasabb részéhez. Ahogy a helybeliek mondják, most, a futball-világbajnokság ideje alatt még alig-alig járnak az utcán. Vasárnap délután azonban valósággal megszállják a kíváncsiskodók a sárvári utcát. Van, aki gyalogosan közelíti meg a robbantás helyét, más csak az autójából csodálja meg a ház udvarát.

- Olvasgattam, amikor meghallottam az óriási robbanást - meséli a történetet idősebb F. Miklós, miközben sepregeti össze az üvegcserepeket az utcán. - Kinéztem az ablakon, és füstöt láttam a szomszédban. Egyből riasztottam a rendőrséget, azt hittem, a szomszédnál történt valami. Utólag kiderült, csak a szél vitte el a füstöt. Kimentem, és akkor láttam a kitörött ablakokat és a behorpadt kerítést. - Lefeküdni készültem, mikor hallottam a csattanást - veszi át a szót fia, F. Miklós, aki évek óta Ausztriában dolgozik sofőrként. - Gázszagot éreztem, arra gondoltam, hogy gázrobbanás történt. Nem, nincs adósságom, és nem haragszik rám senki, a rendőrök is erről faggattak, de tényleg nem tudok olyanról, akinek gondja lenne velem vagy a családommal. Még szerencse, hogy legalább egy méter vastag a fal, így nem omlott be a ház. A robbanáskor egy reccsenést is hallottam, szerintem a tetőszerkezet is megrongálódott. Az áruház - ami legalább három-négyszáz méterre van innen - mellett laknak ismerőseink, ők mesélték, hogy a csattanáskor leugrott a csaptelep a vízvezetékről. Hajnali négyig lapátolták ki a vizet a lakásból.