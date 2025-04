Speedmarathon: Ennyi gyorshajtót szűrtek ki a rendőrök Vasban

Mint azt korábban megírtuk, a ROADPOL által koordinált, egész Európát érintő sebességellenőrzési kampányhoz kapcsolódva a magyar rendőrség is Speedmarathon ellenőrzést tartott 2025. április 9-én 6 óra és április 10-én 6 óra között, amelynek során valamennyi sebességmérő eszközt bevetve próbálták visszaszorítani a gyorshajtást.

Speedmarathon: A gyorshajtás a közlekedési balesetek egyik legfőbb oka

Forrás: police.hu

Speedmarathon vasi eredményei:

24 óra

49 helyszín

15.027 gépjármű

173 gyorshajtó

A gyorshajtás a közlekedési balesetek egyik legfőbb oka.

Ebben a 24 órában a sebességtúllépés miatt nem következett be baleset a vármegyében. Továbbra is azt kérik a rendőrök, hogy az év valamennyi napján tartsák be a szabályokat, hogy mindenki hazaérjen!