Súlyos baleset miatt lezárták az M1-es autópályát, mentőhelikopter is érkezett. Egy mikrobusz és két személykocsi rohant egymásba az M1-es autópálya Győr felé vezető oldalán, a 15-ös kilométernél. A járművekben összesen tízen utaztak, az egyik autóba egy ember beszorult. Őt a törökbálinti hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével kiszabadították a roncsból. A raj áramtalanított is. A helyszínre több mentőautó, valamint mentőhelikopter is érkezett. A sztráda Győr felé vezető oldalát a 15-ös kilométernél átmenetileg teljesen lezárták - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

Súlyos baleset: a helyszínre több mentőautó, valamint mentőhelikopter is érkezett. Képünk illusztráció!

Fotó: Csapó Balázs / Forrás: MW/archív

