Friss fotót adott ki az osztrák rendőrség - Egész Európában keresik a gyilkossággal vádolt magyar férfit

Ausztriai gyilkosság: mint arról beszámoltunk, a 32 éves magyar P. Krisztián május 3-án állítólag lelőtte volt élettársát, és egy bérelt autóval menekül. A magyarok.orf.at szerint a többször is felröppent a hír, hogy a férfit elkapták, de a feltételezett elkövető továbbra is szabadlábon van. Az osztrák hatóságok most egy firss fotót is megosztottak a magyar férfiról, akit Európa-szerte köröznek. A bűncselekményt megelőzően az áldozat már több feljelentést is tett volt élettársa ellen.

Ausztriai gyilkosság: friss fotót adott ki az osztrák rendőrség

Forrás: magyarok.orf.at.

A rendelkezésre álló információk alapján a tragédia május 3-án történt, P. Krisztián állítólag egy Maria Alm-i szupermarket parkolójában lőtte le volt élettárást, egy 34 éves német nőt. Az áldozatot egy barátja is elkísérte a biztonság kedvéért, aki állítólag szemtanúja volt az bűncselekménynek. A férfi elmenekült, Európa-szerte hajtóvadászatot indítottak utána. A rendőrség feltételezése szerint egy bérelt szürke Skoda Octaviával közlekedik, amelynek rendszáma S-685WV.

A feltehetőleg veszprémi származású gyilkost még mindig keresik.

Forrás: bild

Ausztriai gyilkosság: keresik az elkövetőt

A hatóságok kifejezetten óva intenek attól, hogy személyes kapcsolatba lépjenek a valószínűleg fegyveres férfival - írta a magyarok.orf.at.

A salzburgi állami bűnügyi hivatal a 059133 50 3333-as telefonszámon fogadja az információkat. A nyomozók továbbra is a lakosságtól remélnek információkat az ügy felderítése és a gyanúsított elfogása érdekében.