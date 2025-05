Ausztriai gyilkosság: újabb részletek derültek ki a borzalmas üggyel kapcsolatban

Ahogy arról beszámoltunk, a 32 éves magyar P. Krisztián május 3-án lelőtte volt élettársát, és egy bérelt autóval menekül. A magyarok.orf.at cikke szerint a többször is felröppent a hír, hogy az ausztriai gyilkosság feltételezett elkövetőjét elkapták, de kiderült, a férfi továbbra is szabadlábon van. Az osztrák hatóságok most egy friss fotót is megosztottak a magyar férfiról, akit Európa-szerte köröznek. A bűncselekményt megelőzően az áldozat már több feljelentést is tett volt élettársa ellen.

Ausztriai gyilkosság: friss fotót adott ki az osztrák rendőrség

Forrás: magyarok.orf.at.

Ausztriai gyilkosság: mi is történt valójában?

Külföldi sajtóinformációk szerint Jenny és Krisztián kapcsolata finoman fogalmazva sem volt felhőtlen. A pár többször szakított, de végül kibékültek. Ám a szakítások alkalmával Krisztián egyre dühösebb lett a nőre, ami miatt többször életveszélyesen meg is fenyegette. Végül Jenny már annyira félt a férfitól, hogy úgy döntött, végleg lezárja a kapcsolatukat. Éppen ezért belement abba, hogy találkozik a férfival az élelmiszerbolt parkolójában. Ám, mivel félt Krisztiántól, megkérte az egyik barátnőjét, hogy kísérje el - írja cikkében a Bors.

Mint kiderült, Jenny a találkozón négyszemközt maradt Krisztiánnal, míg a barátnője egy másik autóban várakozott. Kiderült, hogy azért ment el Jenny a találkozóra, hogy visszakérje a lakása kulcsait a férfitól. Ám a férfi nem viselte el a szakítást, összevesztek, Krisztián fegyvert rántott és több alkalommal arcon lőtte a lányt, aki a helyszínen meghalt. Mindezt a másik autóban várakozó barátnő végignézte. Krisztián a gyilkosság után azonnal elmenekült Maria Almból a bérelt autójával. Őt azóta is körözi a rendőrség.

A veszprémi származású gyilkost még mindig keresik.

Forrás: bild

A Bors megkereste a Salzburgi Tartományi Rendőrségi Igazgatóságot, akik elmondták: több bejelentést is kaptak Krisztiánról, de ezek nem bizonyultak valósnak.

Eddig a gyanúsítottra vonatkozóan számos bejelentés érkezett. Az autók átvizsgálása negatív eredménnyel járt. Papp körözése és keresése továbbra is változatlan erővel folytatódik

– közölték a lappal.

A Bors teljes cikkét ITT olvashatják!